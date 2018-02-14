Дмитрий Ионин внес в Госдуму РФ законопроект о кредитном «периоде остывания»

16:30 | 15.02.2018

Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин представил вниманию коллег-депутатов два законопроекта: о «периоде охлаждения» при заключении кредитных договоров вне банков и о создании органа пенсионного надзора. Об этом написал сам депутат в Facebook.



«Гражданам, особенно пенсионерам, навязывают стотысячные кредиты на никому не нужные «кастрюли Макаревича» и «лечение Малышевой». Пожилые люди загоняются в долговую кабалу и сталкиваются с поборами и беспределом коллекторов. Как решить проблему в целом? Подготовлен закон о так называемом «периоде обдумывания» или «периоде остывания». Чтобы, поняв, под какими долгами они подписались, люди имели право отказаться от кредитов», — объясняет Дмитрий Ионин.



Второй законопроект предлагает создать новый орган — Пенсионный надзор, который будет контролировать Пенсионный фонд.



«Случаев отсутствия положенных по закону перерасчетов пенсии (по стажу, по декрету, по службе в армии, по отдельным спискам) по России миллионы. В Свердловской области, например, нам удалось заставить пересчитать пенсию более 5 тысячам человек — работникам вредных производств», — пояснил депутат.



Фото: superomsk.ru