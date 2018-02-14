Сына среднеуральской чиновницы, обвиняемого в сбыте наркотиков, экстрадируют из Германии

15:23 | 15.02.2018

На Урал из Германии по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадируют гражданина России Олега Глушкова, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств и приготовлению к незаконному сбыту наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.



Уголовное дело в отношении Глушкова находится в производстве следственного отдела МО МВД России «Верхнепышминский» ГУ МВД России по Свердловской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



По версии следствия, в феврале 2010 года в Екатеринбурге Глушков совершил незаконный сбыт марихуаны. Кроме того, он с сообщником пытался незаконно сбыть в Среднеуральске кокаин, однако был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Поскольку Глушков скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.



В сентябре 2017 года он был задержан на территории Германии. В октябре 2017 года Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы ФРГ ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в январе 2018 года.



По непроверенным данным, мать обвиняемого работает в муниципальном казенном учреждении «Молодые резервы» Среднеуральска, которое создано для организации досуга и занятости детей и молодежи. Данное МБУ ранее «прославилось» в ходе конфликта вокруг ликвидации «школы-призрака» №19 как юридического лица – 10 лет она была закрыта на ремонт, но рабочие так и не приступили к работам.



В октябре 2017 года вышло постановление администрации города, согласно которому здание передали в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению «Клуб досуга и занятости детей и молодежи «Молодые резервы».



Что любопытно, экстрадиция Глушкова совпала по времени с судебным разбирательством между администрацией Среднеуральска и бизнесменом Владимиром Глушковым (предположительно, отцом обвиняемого), директором и совладельцем автошколы, которого «выселили» из гаражей ликвидированного учебного учреждения.



Добавим, что Олегу Глушкову грозит до 15 лет лишения свободы.



Фото: http://kmvexpress.ru

