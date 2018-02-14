Накануне на Среднем Урале сбили двух пешеходов

Вчера в Свердловской области произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. В обоих случаях виновниками стали водители.Так, утром автомобиль «Рено-Логан» сбил 28-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в Екатеринбурге. При разбирательстве установлено, что лобовое стекло машины плохо очищено от снега. Женщина получила травмы.Также вечером в поселке Белоярском другой автомобиль «Рено-Логан» наехал на 15-летнего подростка, который находился на обочине. Водитель рассказал, что пропустил нужный поворот, остановился и начал движение задним ходом. При этом мальчика он не заметил, поэтому просто уехал с места происшествия. Несовершеннолетний получил ушибы и ссадины.Всего за 2017 год и начало 2018-го на пешеходных переходах зарегистрировано 277 ДТП: 26 человек погибли и еще 267 получили травмы, при этом каждое пятое ДТП совершено водителем в возрасте 60–80 лет, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.