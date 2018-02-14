Екатеринбуржцев приглашают на обсуждение благоустройства набережной и парков

12:57 | 15.02.2018

Жители Екатеринбурга могут принять участие в общественном обсуждении проектов благоустройства набережной Исети, парка «Зеленая роща» и сквера у Оперного театра. Эти объекты были выбраны по результатам опроса, участие в котором приняли 9 тысяч 256 человек.



Общественные обсуждения пройдут в Уральском центре развития дизайна (ул. Максима Горького, д. 4а) 20 февраля в 18:30.



Напомним, что финальное голосование за приоритетный объект благоустройства состоится на президентских выборах 18 марта.





Фото: egd.ru