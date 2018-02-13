В Екатеринбурге планируют плавить снег вместо его уборки

21:41 | 14.02.2018

В Екатеринбурге вместо уборки снега решили его плавить. Сегодня чиновники мэрии обсудили внедрение снегоплавильных установок, которые могут появиться в городе в ближайшее время.



Как отметили в мэрии, запуск установок может позволить более оперативно вывозить снег с улиц города, а растворение осадков в установках позволит в будущем сэкономить и время, и деньги.



Отметим, что есть несколько видов установок для утилизации снега: с использованием газа, дизельного топлива и канализационных стоков. Сейчас подобная практика уже действует в Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Скорее всего, в Екатеринбурге выберут третий вариант из видов снегоплавильных установок.



Фото: hqwallpapers.ru