В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий насильника

14:03 | 13.02.2018

Следственные органы просят откликнуться пострадавших от действий насильника. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступления совершались в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в том числе в парке Победы, в период с 2004 по 2008 год.



В отношении предполагаемого преступника, жителя Екатеринбурга 1982 года рождения, сейчас возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и другим.



Возможных потерпевших просят звонить по телефонам 8 (343) 297-72-44, 8-922-039-95-25 или обратиться в третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18. Конфиденциальность гарантируется.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области