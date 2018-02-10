Число школьников, пострадавших от кишечной инфекции в Екатеринбурге, увеличилось до 97

17:58 | 12.02.2018

В Екатеринбурге растет число детей, пострадавших от вспышки кишечной инфекции в школах № 64 и № 74. Есть сведения о 97 заболевших. Напомним, ранее сообщалось, что их 22.



«По предварительным данным, заболели 97 детей. Школа № 74 возобновила работу, школу № 64 планируем открыть в среду, 14 февраля», - передает ТАСС-Урал со ссылкой на департамент образования администрации Екатеринбурга.



Специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной инфекции в школе № 64 стал норовирус, заражение началось с одного из сотрудников столовой.





Фото: energolife.info