Избавляться от снега в Екатеринбурге планируют при помощи снегоплавильных установок

17:06 | 12.02.2018

Администрация Екатеринбурга планирует попробовать избавляться от снега альтернативным способом, цитирует mk.ru заместителя главы администрации уральской столицы Сергея Тушина.



В настоящее время снег с улиц города вывозят на полигоны (поскольку он содержит много экологически вредных примесей). Власти Екатеринбурга хотят попробовать сэкономить на вывозе снега за счет снегоплавильных установок, воду из которых можно будет сливать в канализацию.



Подобные проекты в Екатеринбурге обсуждались еще в 2011 году - тогда они уже работали в Уфе, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. В 2015 году такую установку начали эксплуатировать в Тюмени.



Фото: vniisdm.ru