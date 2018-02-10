Евгений Куйвашев лично передал областному МВД новые автомобили

14:00 | 12.02.2018

Главное управление МВД по Свердловской области получило почти 240 новых автомобилей: легковых машин, спецавтомобилей, микроавтобусов и мотоциклов. Технику начальнику ведомства Михаилу Бородину передал лично глава региона Евгений Куйвашев.



«Техническое оснащение полиции — предмет нашей постоянной заботы, и мы будем заниматься этим и впредь. В 2018 году Свердловскую область ждет череда знаковых событий. Это выборы президента России, матчи чемпионата мира по футболу, визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подготовка к ЭКСПО-2025. Подготовка к этим событиям идет полным ходом. От технического оснащения и от четкой, слаженной работы силовых структур зависит международный имидж Свердловской области, гражданский мир и социальная стабильность в обществе», — отметил Евгений Куйвашев.



«Полученные нами сегодня автомобили разъедутся практически во все города Свердловской области, но большее количество останется в Екатеринбурге, где уже летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Уверен, что такое материальное усиление будет служить нашему общему делу — делу обеспечения безопасности жителей региона. Мы ценим такую поддержку. Ведь в 2017 году Главное управление МВД России по Свердловской области стало единственным в России, кому удалось заключить подобное соглашение с органами власти и получить технику», — сказал Михаил Бородин.



Напомним, что в прошлом году регион выделил 300 миллионов рублей на закупку радиостанций, металлодетекторов, систем видеонаблюдения и других устройств.



Фото: Александр Плеханов