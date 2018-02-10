В Подмосковье в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 погибли более 70 человек

18:19 | 11.02.2018

В Подмосковье произошло крушение пассажирского самолета Ан-148. По информации ТАСС, самолет пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и упал в Раменском районе Подмосковья.



Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Домодедово — Орск. В МЧС подтвердили, что обломки лайнера обнаружены в Раменском районе Подмосковья. По информации экстренных служб, на борту самолета находились 71 человек и экипаж. Известно, что выживших нет.



Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, на предполагаемое место крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад Центра медицины катастроф Московской области.



Фото: tass.ru