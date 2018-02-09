Евгений Куйвашев, Антон Шипулин и Сергей Чепиков обсудили создание многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге

10 февраля, практически сразу после прошедшей на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» «Лыжни России — 2018», губернатор Евгений Куйвашев вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным, министром физкультуры и спорта Леонидом Рапопортом и министром строительства и развития инфраструктуры Михаилом Волковым переместились на территорию учебно-спортивной базы «Динамо» на Московском тракте в Екатеринбурге.Целью визита губернатора, знаменитых спортсменов и министров стало обсуждение проекта по созданию современного многофункционального спортивного центра.Осмотрев территорию базы, они оценили, а в дальнейшем и обсудили возможность размещения и развития различных инфраструктурных объектов будущего центра.Напомним, что планы строительства на месте тренировочной базы «Динамо» Центра зимних видов спорта с биатлонной лыжероллерной трассой существуют уже давно. В 2015 году под экспертным началом Сергея Чепикова была проработана спортивная составляющая проекта.Вчера Евгений Куйвашев отметил, что реализация проекта имеет смысл лишь при условии, что на базе «Динамо» будет создан комплекс, соответствующий всем мировым стандартам и отвечающий всем требованиям, которые предъявляются к современным биатлонным многофункциональным центрам. В состав центра должны войти все необходимые инфраструктурные объекты, включая лыжный стадион и биатлонные стрельбища, лыжные трассы и катки, трибуны и большие автопарковки, гостиницы и рестораны. В общем, всё необходимое как для спортсменов, так и для болельщиков.Губернатор поручил министерству физической культуры и спорта совместно с министерством строительства и развития инфраструктуры с учетом имеющихся наработок разработать инфраструктурные решения будущего центра.Фото: Департамент информационной политики Свердловской области