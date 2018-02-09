Сотрудники полиции отвезли парашютистов, прыгнувших в Екатеринбурге с недостроенной телебашни, в ОП № 5

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отвезли парашютистов, которые сегодня утром прыгнули с недостроенной телебашни, в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу. Пока неизвестно, будут ли в отношении них приняты меры административного характера. После дачи объяснений молодых людей отпустят. Известно, что об экстремалах на территорию объекта в правоохранительные органы сообщила охрана. Всего на территорию смогли несанкционированно попасть 8 человек.Отметим, что инициатива молодых людей ранее оборачивалась гибелью для десятков молодых свердловчан, которые из любопытства (а кто-то и преследуя не самые благие намерения) залезали наверх. Всего с начала 90-х башня унесла жизни от 30 до 40 человек.