Минувшей ночью в Екатеринбурге из-за пакета чипсов случилась драка между охранником и посетителями

12:13 | 11.02.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге между охранником круглосуточного пивного магазина на улице Сулимова и двумя посетителями произошла драка из-за пакетика чипсов.



По словам одного из участников драки, мужчины зашли в круглосуточный пивной магазин за алкоголем и взяли открытый пакетик чипсов – видимо, этот пакетик был открыт для дегустации продукта посетителями. Расплатившись за выпивку, мужчины вышли на улицу, однако охранник пошел за ними и попросил вернуться в магазин, чтобы они заплатили и за чипсы. Пакет с чипсами мужчины вернули охраннику, однако платить за него отказались.



После этого отказа случилась драка, в результате которой оба покупателя были доставлены в больницу с травмами. По словам охранника торговой точки, зачинщиками драки стали посетители магазина.



По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.



Фото: narodna-pravda.ua