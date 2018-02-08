СвЖД определила победителей фотоконкурса «Люди. Поезда. Дороги»

Более трехсот работ было прислано на всероссийский фотоконкурс «Люди. Поезда. Дороги», который провела Свердловская железная дорога. Он был приурочен к 140-летию СвЖД, которое будет отмечаться в этом году. Фотоконкурс проводился в одной из социальных сетей, и в нем приняли участие как любители, так и профессионалы.Организаторы конкурса разделили его на три категории: «Люди», «Поезда» и «Дороги», в каждой из которых было по два победителя. Именно они и разделили между собой весь призовой фонд.По словам ведущего специалиста корпоративных коммуникаций СвЖД Павла Кузмичева, железная дорога связывает всю страну, показывает разнообразную природу России и ее уникальность. Именно благодаря этому можно сделать множество очень красивых кадров, запечатлев природу, разнообразные поезда и железную дорогу.— Мы на нашей страничке в социальной сети публикуем не только фотографии железных дорог, но и очерки. И были удивлены, когда нам написал сообщение поклонник железных дорог из Аргентины. Часть фотографий взяли в свое тематическое сообщество ребята из Венгрии и Германии. Это масштаб не региона и даже не страны, а всего мира, — говорит Павел Кузмичев.