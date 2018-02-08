Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 февраля 2018 года

11:08 | 10.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 09.02.2018 до 08:00 10.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 182 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 104 противоправных деяния. Из них: 6 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 18 краж чужого имущества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 фактов сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 1450 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 44 полицейских, 12 сотрудников частных охранных предприятий, 2 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области