В Екатеринбурге одобрили проект благоустройства Шарташского лесопарка

20:31 | 9.02.2018

Сегодня в Екатеринбурге был одобрен проект благоустройства Шарташского лесопарка. Проект предполагает создание новых велосипедных дорожек, 3,3 км пешеходных троп, шесть детских и спортивных площадок, а также обновление наружного освещения к 2020 году.



Отметим, что проект благоустройства Шарташского лесопарка подготовлен компанией «Уралдортехнологии». По итогам слушаний 92 участника проект поддержали, 10 высказались против.



Напомним, что в 2018 году ГБУ СО «Шарташский лесопарк» получит на благоустройство 17,5 млн рублей. Всего на создание рекреационной зоны в Шарташском лесопарке планируют потратить более 37 млн. А сейчас объявлен конкурс на должность директора лесопарка, заявления на участие в нем подали уже более 10 человек.



Фото: static.panoramio.com