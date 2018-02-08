Средний Урал готовится к финалу Континентального кубка по лыжному двоеборью

17:58 | 9.02.2018

Представители 10 стран примут участие в финале Континентального кубка по лыжному двоеборью, который пройдет на горе Долгая в Нижнем Тагиле с 9 по 11 марта.



«Никаких накладок со спортивной инфраструктурой быть не должно. Тем более до Континентального кубка у нас состоится еще несколько довольно крупных стартов — этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, областные соревнования по лыжным гонкам. Кроме того, на «Аисте» пройдёт часть соревнований финала V Всероссийской зимней универсиады. Все эти старты станут для нас отличной возможностью еще раз отработать все нюансы», — сообщил директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький.



По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, эти соревнования войдут в историю, так как впервые будет определен победитель женского Континентального кубка.



Лыжное двоеборье включает в себя прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.





Фото: lookmytrips.com