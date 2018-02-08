Рубрика: Новости дня
17:58 | 9.02.2018
Средний Урал готовится к финалу Континентального кубка по лыжному двоеборью
«Никаких накладок со спортивной инфраструктурой быть не должно. Тем более до Континентального кубка у нас состоится еще несколько довольно крупных стартов — этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, областные соревнования по лыжным гонкам. Кроме того, на «Аисте» пройдёт часть соревнований финала V Всероссийской зимней универсиады. Все эти старты станут для нас отличной возможностью еще раз отработать все нюансы», — сообщил директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький.
По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, эти соревнования войдут в историю, так как впервые будет определен победитель женского Континентального кубка.
Лыжное двоеборье включает в себя прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.
Фото: lookmytrips.com
© «Вечерние Ведомости»
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