Екатеринбуржцам пообещали зарплату в 130 тысяч рублей к 2030 году

17:08 | 9.02.2018

Администрация Екатеринбурга представила проект Стратегического плана развития города до 2030 года, который включает в себя программу развития 64 микрорайонов, разработанную совместно с УрО РАН.



Проект предусматривает три варианта развития города: инерционный, базовый и самый привлекательный — с современными техно- и промышленными парками, а также развитыми малым и средним бизнесом.



Кроме того, по словам врио директора Института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, к 2030 году средняя зарплата жителей уральской столицы будет составлять 130 тысяч рублей.



«Даже с учетом инфляции, указанные 130 тысяч рублей к 2030 году — это та сумма, которую Екатеринбург достичь может», - заверила Лаврикова.





Фото: fullhdoboi.ru



