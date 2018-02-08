Евгений Куйвашев напомнил о финансовой прозрачности при капремонте многоквартирных домов

14:41 | 9.02.2018

Сегодня на заседании правительства Свердловской области обсуждались итоги реализации региональной программы капремонта.



По информации заместителя губернатора Сергея Швиндта, за три года было отремонтировано 4088 многоквартирных домов. По этому показателю Свердловская область уступает только Москве и Московской области. При этом средняя собираемость взносов составляет 85,9 %.



По словам губернатора Евгения Куйвашева, в ближайшие годы при проведении капремонтов приоритетными должны стать финансовая прозрачность, информационная открытость и качество.



«В ближайшие три года нам предстоит капитально отремонтировать более четырех тысяч многоквартирных домов. Только в планах на 2018 год предусмотрены работы более чем на 1400 объектах. Ставлю задачу отраслевым министрам и руководству Регионального фонда содействия капремонту обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий. Прозрачность финансовых вопросов, полное информирование жителей обо всех этапах проведения работ на каждом конкретном объекте, а также качество ремонтов - это бесспорные приоритеты, которыми вы должны руководствоваться в ходе реализации программы», - сказал Куйвашев.



Напомним, что в прошлом году ставка платы за капремонт была заморожена в размере 9 рублей. Также действует система льгот для пенсионеров и людей с инвалидностью.





Фото: app.sm-news.ru