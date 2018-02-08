Рубрика: Новости дня
14:41 | 9.02.2018
Евгений Куйвашев напомнил о финансовой прозрачности при капремонте многоквартирных домов
По информации заместителя губернатора Сергея Швиндта, за три года было отремонтировано 4088 многоквартирных домов. По этому показателю Свердловская область уступает только Москве и Московской области. При этом средняя собираемость взносов составляет 85,9 %.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, в ближайшие годы при проведении капремонтов приоритетными должны стать финансовая прозрачность, информационная открытость и качество.
«В ближайшие три года нам предстоит капитально отремонтировать более четырех тысяч многоквартирных домов. Только в планах на 2018 год предусмотрены работы более чем на 1400 объектах. Ставлю задачу отраслевым министрам и руководству Регионального фонда содействия капремонту обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий. Прозрачность финансовых вопросов, полное информирование жителей обо всех этапах проведения работ на каждом конкретном объекте, а также качество ремонтов - это бесспорные приоритеты, которыми вы должны руководствоваться в ходе реализации программы», - сказал Куйвашев.
Напомним, что в прошлом году ставка платы за капремонт была заморожена в размере 9 рублей. Также действует система льгот для пенсионеров и людей с инвалидностью.
Фото: app.sm-news.ru
© «Вечерние Ведомости»
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