В Екатеринбурге создали лабораторию по выращиванию искусственных органов

20:23 | 8.02.2018

Лаборатория по выращиванию искусственных органов и кожи для медицинской трансплантации откроется на базе УрФУ.



Сегодня журналистам продемонстрировали помещение лаборатории, а также рассказали, что официальное открытие намечено на начало следующей недели.



Как сообщают сотрудники будущей лаборатории, на базе УрФУ будут проводиться эксперименты с биопринтером, который работает с человеческими клетками. В отдаленной перспективе из этих клеток будут выращивать органы, такие как почки, печень. Также, например, в лаборатории будут разрабатывать кожу, которая будет выполнять функцию пластыря.



Фото: vforum.org