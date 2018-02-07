Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут работать все медучреждения

19:23 | 8.02.2018

Во время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут работать все медучреждения Екатеринбурга, в том числе станции скорой помощи, заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



Базовым учреждением станет ОКБ № 1 — там будут оказывать медицинскую помощь членам команд и официальным делегациям, а в ближайшее время ее дооснастят автомобилями скорой помощи. Местом для оказания медпомощи детям станет больница № 9, а для амбулаторного лечения будет подготовлена поликлиника № 40. При этом в дни ЧМ-2018 на Центральном стадионе будут дежурить мобильные бригады скорой, а вокруг Центрального стадиона будут расположены сотрудники медицины катастроф и скорой помощи Екатеринбурга.



Фото: tv-karelia.ru