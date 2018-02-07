Рубрика: Новости дня
18:11 | 8.02.2018
Администрация Екатеринбурга озвучила даты выпускных в школах города
Государственная итоговая аттестация завершается для учеников 9-х классов: в основной период — 9 июня (резервные дни для сдачи экзаменов в основной период начнутся с 20 июня по 29 июня включительно); для выпускников 11-х классов: в основной период — 20 июня (резервные дни для сдачи экзаменов в основной период начнутся с 22 июня по 2 июля).
В 2018 году ученикам 9-х классов для получения аттестата об основном общем образовании и приложения к нему необходимо пройти успешно государственную итоговую аттестацию по четырем учебным предметам, в том числе по русскому языку, математике (обязательные экзамены) и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору школьников.
Выпускникам 11-х классов для получения аттестата о среднем общем образовании и приложения к нему достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике.
фото: yandex.ru
© «Вечерние Ведомости»
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