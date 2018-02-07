В Екатеринбурге начал работу форум «Культуралика»

16:09 | 8.02.2018

8 февраля в уральской столице в первый раз открылся Уральский региональный форум «Культуралика». В первый год вход сделан бесплатным, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Мероприятие рассчитано на 500 участников со всей страны. В качестве спикеров на «Культуралику» приглашены практикующие и успешные деятели культуры, представители власти регионального, федерального и международного уровня, а также бизнес-сообщества. В числе экспертов форума — представители ведущих российских и международных проектов: ВДНХ, инновационный центр «Сколково», Благотворительный фонд В. Потанина, музей современного искусства «Гараж» и другие.



Первый день «Культуралики» посвящен теории: будет обсуждаться ребрендинг, возможность обучения креативу, продвижение — от концепции к частностям. Второй день будет представлять собой лабораторию, чтобы участники конференции могли не только послушать опытных специалистов, но и стать частью процесса. Им предстоит разработать определенные культурные кейсы — постановку спектакля, организацию выставки, общегородской культурный проект. А в финале произойдет обмен мнениями.



«Форум — это качественное пространство для презентации и обсуждения мировых трендов, масштабных проектов и глобальных проблем в сфере культуры. А также место «приземления» высоких идей, определения актуальных направлений социально-культурного движения, площадка для встречи власти, бизнеса и креативного класса», — сказала начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.