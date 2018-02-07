Уголовное дело бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ вернули в прокуратуру

13:37 | 8.02.2018

Председатель Белоярского районного суда Свердловской области Елена Самарина приняла решение о возвращении уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко в прокуратуру. Как стало известно veved.ru, такое решение было принято 6 февраля. В суде посчитали, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.



Напомним, что Сергей Прохоренко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.



18 декабря Свердловский областной суд отменил приговор Белоярского районного суда от 5 июня 2017 года, согласно которому Прохоренко был признан виновным в получении взятки и ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. Уголовное дело было отправлено повторно в Белоярский районный суд на рассмотрение другим составом суда. Сергей Прохоренко освобожден из-под стражи, он находится под подпиской о невыезде.