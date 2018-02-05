Бывшему высокопоставленному свердловскому полицейскому, задержанному ФСБ, вынесли приговор

15:47 | 7.02.2018

Бывший заместитель начальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Максим Касаткин, задержанный оперативниками регионального УФСБ в августе 2016 года, признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и покушении на мошенничество. Согласно приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.



Установлено, что с июля 2015 года по август 2016 года Максим Касаткин обманным путем похитил денежные средства у руководителей трех екатеринбургских коммерческих фирм, в отношении которых сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области проводились проверочные мероприятия.



Для осуществления задуманного он привлек своего знакомого, Эдуарда Краева, который через второго посредника сообщил руководителям предприятий заведомо ложную информацию о возможности за денежное вознаграждение оказать содействие в прекращении проверочных мероприятий. Полученные от бизнесменов наличные деньги передавались непосредственно полицейскому.



Подполковник был задержан вечером 12 августа 2016 года в Екатеринбурге на улице Высоцкого при получении через посредника 500 тысяч рублей от руководителя строительной компании. Общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей.



Посредники Касаткина — Эдуард Краев и некто Андреев А.П. — признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве») и осуждены на 4 и 5 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно.



Как сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры в УрФО, предварительное следствие проводило 4-е следственное управление Главного следственного управления СК России. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв.



Отметим, что изначально Касаткину вменялось получение взятки в особо крупном размере, а его сообщникам — посредничество во взяточничестве, однако в ходе следственных действий инкриминируемые преступления были переквалифицированы на менее тяжкие.