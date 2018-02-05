Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Шри-Ланке

Российская делегация во главе с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Аркадием Чернецким презентовала в Шри-Ланке заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.В столице Шри-Ланки Коломбо делегация Заявочного комитета России провела несколько встреч. Так, председатель Российско-ланкийского делового совета Приянтха Хапуараччи и президент Цейлонского торгового совета Раджендра Тхеагаражахи выразили интерес к поставкам из РФ продуктов металлургической и сталелитейной промышленности, а также предложили расширить сотрудничество в сфере IT-технологий.«Мы полностью поддерживаем заявку и уверены, что проведение Всемирной выставки в России еще прочнее укрепит отношения между нашими странами», — сказал Приянтха Хапуараччи.Далее российская делегация отправится в Индонезию и Малайзию, а всего до 30 марта посетит 150 стран.Напомним, что победитель в конкурсе за право проведения ЭКСПО станет известен в ноябре 2018 года. С Екатеринбургом соперничают Баку и Осака.