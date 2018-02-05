Свердловская область лидирует в поддержке экспорта за 2017 год

14:28 | 7.02.2018

Минэкономразвития России и Российский экспортный центр высоко оценивают работу регионов по поддержке экспорта.



«В 2017 году хорошие результаты показали центры поддержки экспорта. Их услуги очень востребованы. Сейчас таких центров в регионах — 53, из них 50 получали финансирование в рамках господдержки в 2017 году. Именно там предпринимателям, желающим стать экспортёрами, помогают выходить на зарубежные рынки (консультируют, организуют бизнес-миссии, проводят экспертизу контрактов)», — сообщил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.



Отметим, что по итогам 2017 года Свердловская область, а также Ставропольский край заняли первое место по России по поддержке экспорта. При анализе учитывались такие показатели, как охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» и новых экспортеров, география и объемы экспортных поставок и другое.



В число лучших по этому показателю также вошли Татарстан, Удмуртия, Приморский и Красноярский край, Ярославская, Новосибирская, Московская, Саратовская и Томская области.





Фото: ursn.spb.ru