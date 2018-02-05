Владимир Жириновский критикует конкурентов в Екатеринбурге

14:19 | 7.02.2018

В эти минуты кандидат в президенты России Владимир Жириновский проводит встречу с избирателями в главном здании УрФУ. В ходе приветственной речи он уделил внимание почти всем своим возможным конкурентам на президентских выборах, найдя для каждого яркие образы.



Так, Григория Явлинского, по его словам, «вытащили из нафталина», Павел Грудинин меняет партии и «собирает клубнику», а Ксения Собчак занимается «порножурналистикой» на проекте «Детдом 2».



Именно поэтому, по мнению лидера ЛДПР, «людей на избирательные участки даже стриптизом не заманишь».