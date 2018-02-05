В Екатеринбурге судебные приставы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

09:52 | 7.02.2018

В Екатеринбурге судебными приставами задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.



«32-летний гражданин находился в розыске по постановлению старшего следователя ОП-13 СУ УМВД России по городу Екатеринбургу в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия)», — пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Мужчину задержали при распитии спиртных напитков в квартире знакомого и доставили в полицию для разбирательства.