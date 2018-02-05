Паломников, приехавших на Царские дни, разместят в палаточном лагере

22:10 | 6.02.2018

Местом для лагеря этим летом, возможно, станет Харитоновский парк.



Большой наплыв паломников ожидается из-за того, что именно в этом году отмечается 100-летие расстрела царской семьи. В город, по предварительным расчетам, прибудут десятки тысяч человек, которых нужно будет где-то разместить.



«В этой связи городские власти не только проводят масштабную работу по подготовке к традиционному крестному ходу, но и решают вопрос с местом временного пребывания большого числа паломников. В настоящее время рассматривается возможность организации для них палаточного лагеря, в котором будут обеспечены удобство пребывания людей и их безопасность», — передают в администрации города.



Также в мэрии отмечают, что Харитоновский парк — самое удачное место для палаточного лагеря, поскольку оно расположено близко к Храму на Крови, но это не единственный рассматриваемый вариант. Окончательного решения по месту расположения лагеря еще не принято.





Фото: fotokto.ru