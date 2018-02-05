Рубрика: Новости дня
22:10 | 6.02.2018
Паломников, приехавших на Царские дни, разместят в палаточном лагере
Большой наплыв паломников ожидается из-за того, что именно в этом году отмечается 100-летие расстрела царской семьи. В город, по предварительным расчетам, прибудут десятки тысяч человек, которых нужно будет где-то разместить.
«В этой связи городские власти не только проводят масштабную работу по подготовке к традиционному крестному ходу, но и решают вопрос с местом временного пребывания большого числа паломников. В настоящее время рассматривается возможность организации для них палаточного лагеря, в котором будут обеспечены удобство пребывания людей и их безопасность», — передают в администрации города.
Также в мэрии отмечают, что Харитоновский парк — самое удачное место для палаточного лагеря, поскольку оно расположено близко к Храму на Крови, но это не единственный рассматриваемый вариант. Окончательного решения по месту расположения лагеря еще не принято.
Фото: fotokto.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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