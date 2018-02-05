Рубрика: Новости дня
21:37 | 6.02.2018
В Екатеринбурге старшего советника дипмиссии задержали с марихуаной
Ранее ее уже задерживали, и она пыталась притвориться безработной. Женщина призналась, что «травку» покупала для себя. По ее словам, она употребляет наркотики уже несколько лет. Своего поставщика женщина знает более 20 лет. Его полицейские тоже задержали после того, как мужчина продал наркотики клиентке.
По словам замначальника Управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Свердловской области Евгения Рагозина, у поставщика нашли 50 грамм наркотиков. Мужчину поместили под домашний арест. Все его клиенты — обеспеченные люди старше 30 лет.
Фото: inform-ua.info
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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