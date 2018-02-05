Изменился состав межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков Свердловской области

13:33 | 6.02.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении состава межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. Теперь в нее вошли министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» Сергей Киселев, а также первый заместитель председателя Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.



Комиссия была создана в августе прошлого года. За прошедшее время с ее участием было завершено строительство пяти проблемных объектов: ЖК «Березки» в Березовском, дом по адресу Удовенко, 25, в Нижнем Тагиле, а также дома на Червонной, 19, Постовского, 6, и один из блоков ЖК «Западный» в Екатеринбурге.