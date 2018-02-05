Майк Тайсон приедет на Средний Урал в конце февраля

11:47 | 6.02.2018

В конце февраля на Средний Урал приедет известный боксер Майк Тайсон. Легендарный спортсмен посетит турнир Russian Cagefighting Championship, который состоится 25 февраля в КРК «Уралец».



Главным поединком станет бой россиянина Сергея Харитонова и американца Джоуи Бельтрана. Также в этот день сразятся Денис Гольцов и болгарин Атанас Джамбазов.



Отметим, что 24 февраля Тайсон также посмотрит бой Ивана Штыркова с поляком Марчином Лазарсом, который состоится в Челябинске.





Фото: perta.ru