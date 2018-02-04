Предложения свердловчан обещают учесть в федеральном законе о молодежи

19:15 | 5.02.2018

Накануне в регионе состоялось публичное обсуждение проекта Федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации» по инициативе Департамента молодежной политики Свердловской области. Представители молодежного сообщества Свердловской области высказали уверенность в том, что предложения свердловчан будут внесены в этот проект. Свои предложения уже внесли члены молодежных объединений и руководители органов молодежного самоуправления. Поддержку активистам оказали представители органов власти и депутаты Законодательного собрания Свердловской области.



Среди предложений свердловчан оказались: изменение системы отбора для поступления в вузы, введение в закон четко прописанных техник и инструментов работы с молодежью, активизация информирования молодежи о возможностях развития, образования, поддержки, постановка в приоритет работы с молодежью отдаленных от региональных центров территорий.



В общем, выступавшие сошлись во мнении, что необходимо усилить молодежную политику на муниципальном уровне.



Фото: obltv.ru