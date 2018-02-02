Названы претенденты на концессию сетей екатеринбургского "Водоканала"

15:06 | 5.02.2018

Свердловский министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик назвал основных претендентов на концессию сетей екатеринбургского "Водоканала", пишет mk.ru.



«О своем интересе к концессионному соглашению заявили «Росводоканал», «Группа «Альфа», «Ренова» и «Будапештский водоканал», – отметил чиновник. – Это абсолютно равнозначные игроки, у каждого из которых свои плюсы и минусы».



Фото: inno-water.com