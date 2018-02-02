УВЗ поставит новый танк «Прорыв-3» в Вооружённые силы России

17:57 | 3.02.2018

Как сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», в рамках контрактов, подписанных по гособоронзаказу между УВЗ и Минобороны в ходе военно-технического форума «Армия-2017», в Вооружённые силы России в скором времени поступит первая партия новых танков Т-90М, или «Прорыв-3». Количество новых машин будет достаточным для формирования танкового батальона.



«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — цитирует ТАСС источник в корпорации «Уралвагонзавод».



Благодаря сверхсовременному башенному модулю, мощному комплексу вооружения и автоматизированной системе управления огнем новый танк Т-90М сможет существенно усилить свои боевые возможности, кроме того, «Прорыв» имеет новейшую систему защиты от обстрела и снабжен автоматом сопровождения цели.



В сообщении также отмечается, что 125-миллиметровая пушка Т-90М универсальна для всех типов имеющихся на вооружении Российской армии боеприпасов.



В соответствии с подписанными документами ожидается как «изготовление и поставка новых танков Т-90М, так и проведение работ по их модернизации».



Фото: dokonline.com