Рубрика: Новости дня
17:57 | 3.02.2018
УВЗ поставит новый танк «Прорыв-3» в Вооружённые силы России
«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — цитирует ТАСС источник в корпорации «Уралвагонзавод».
Благодаря сверхсовременному башенному модулю, мощному комплексу вооружения и автоматизированной системе управления огнем новый танк Т-90М сможет существенно усилить свои боевые возможности, кроме того, «Прорыв» имеет новейшую систему защиты от обстрела и снабжен автоматом сопровождения цели.
В сообщении также отмечается, что 125-миллиметровая пушка Т-90М универсальна для всех типов имеющихся на вооружении Российской армии боеприпасов.
В соответствии с подписанными документами ожидается как «изготовление и поставка новых танков Т-90М, так и проведение работ по их модернизации».
Фото: dokonline.com
© «Вечерние Ведомости»
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03.02.2018
17:57 | 3.02.2018
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