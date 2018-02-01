В воде Красноуральска обнаружили антиген гепатита А

14:38 | 3.02.2018

В воде распределительной сети города Красноуральска обнаружен антиген гепатита А. Соответствующая информация поступила в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



В адрес администрации города и организации МУП «Муниципальная управляющая компания» было выдано предписание об усилении дезинфекционного режима водоподготовки. Однако результаты исследования повторно взятых проб показали соответствие водопроводной воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сейчас Качканарским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области контролируется выполнение дополнительных профилактических мероприятий по гепатиту А.



Напомним, гепатит А – кишечная инфекция, при которой происходит поражение печени больного. Преобладающий путь передачи – водный, но возможны также пищевой и контактно-бытовой. В городе Красноуральске на протяжении последних 18 лет наблюдается единичная заболеваемость гепатитом А: в 2000 году – 4 случая, 2002 – 8, 2015 – 6, 2017 – 1.



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