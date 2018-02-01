Прокуратура Невьянска проводит проверку больницы, где мужчина впал в кому после введенного препарата

11:56 | 3.02.2018

Прокуратура Невьянска проводит проверку в местной центральной районной больнице, где впал в кому 25-летний молодой человек после введения просроченного препарата.



По информации пресс-службы прокураторы Свердловской области, житель Невьянска обратился к своей знакомой медсестре с просьбой поставить ему капельницу с препаратом, который он принес сам. При этом сама процедура была выполнена в подсобном помещении, после чего мужчина уехал. Уже дома ему стало плохо, затем его привезли в больницу, где в течение шести дней он находился в палате общей терапии, а затем в реанимационном отделении. Сейчас в ОКБ № 1 в Екатеринбурге мужчина находится в коме.



Как сообщили СМИ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сейчас опрашивается медперсонал больницы. Итоги проверки будут известны позднее.



Фото: cheltv.ru