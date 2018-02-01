В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП на улице Соболева

11:28 | 3.02.2018

Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга обращается к жителям города с целью нахождения очевидцев ДТП, которое случилось еще 1 февраля напротив дома на ул. Соболева, 10 "А" примерно в 15 часов 30 минут.



Тогда водитель автомашины «Газель», двигаясь по улице Малопрудная со стороны улицы Пихтовая в сторону улицы Светлореченская, при повороте налево допустил наезд на 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть ул. Светлореченская слева направо по ходу движения автомашины. Известно, что после наезда водитель довез подростка до дома и уехал с места происшествия.



Предварительно установлено, что мальчик возвращался из школы домой и переходил проезжую часть дороги по регулируемому перекрестку на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок из дома был госпитализирован в ДГБ № 9 с травмами шейного отдела позвоночника и травмой лица.



В настоящее время ведется розыск водителя, совершившего данный наезд. Очевидцев аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию города Екатеринбурга по телефону: 02. Конфиденциальность гарантируется.



Фото: место ДТП / отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга