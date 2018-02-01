Аэролодка «Пиранья 6» выходит на дежурство в Свердловской области

Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России обзавёлся новым современным, а самое главное всесезонным средством передвижения – аэролодкой «Пиранья 6».«Пиранья» универсальная лодка, она сочетает в себе характеристики судов-амфибий, скоростных глиссеров и аэросаней. Скорость, до которой легко разгоняется это средство передвижения выше 100 км/час. При длине 7,4 метра и ширине 2,6 метра лодка достаточно вместительная, в ней размещается до десяти пассажиров, без пассажиров лодка способна принять на борт до полутора тонн груза. Но самое главное преимущество "Пираньи" - проходимость. «Пиранья» легко передвигается и по воде, и по льду. Не помеха для неё и болото с камышами. А это значит, что новое средство передвижения спасателей способно добраться до самых труднодоступных мест, и быстро прийти на помощь в беде, где бы эта беда ни случилась.Такой современной, а самое главное универсальной техники у уральских спасателей раньше не было. Задачи, которые поможет выполнять «Пиранья», говорят спасатели, самые разные. «Человек в воде, рыбаки на отколовшейся льдине, переворот судна. Да все, что угодно. Бедствие в самых труднодоступных местах», - говорит Игорь Макаров, руководитель Уральского поисково-спасательного отряда.В январе лодка прошла испытания на льду, и вскоре выйдет на дежурство на один из опасных водоемов Свердловской области - Белоярское водохранилище.Она будет следить за безопасностью людей на воде в любое время года и в любую погоду.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области