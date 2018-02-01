Суд обязал Дворец культуры Среднеуральска вернуть мэрии 600 тысяч рублей

11:21 | 2.02.2018

Верхнепышминский городской суд Свердловской области обязал МБУК «Дворец культуры» Среднеуральска вернуть в бюджет городского округа 606 тысяч рублей, израсходованные не по целевому назначению. Инициатором судебного расследования стала прокуратура, которая обратилась в суд после запроса депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина.



Прокуратурой г. Верхней Пышмы по заданию прокуратуры Свердловской области была проведена проверка по поводу нарушений бюджетного законодательства, выявленных Счетной палатой ГО Среднеуральск в деятельности МБУК «Дворец культуры». Проверке Счетной палатой были подвергнуты бюджетные средства, выделенные в 2014 и 2015 годах Администрацией ГО Среднеуральск на мероприятия в сфере культуры и искусства в виде субсидий на выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры».



При проверке Счетной палаты ГО Среднеуральск выявлены многочисленные нарушения бюджетного законодательства при расходовании средств субсидий. Так, выявлено нецелевое расходование средств в сумме 606 000 рублей, в том числе на 6 000 рублей приобретены продукты, за счет субсидии на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства были произведены расходы на ремонт кафе, кабинетов, полов в кафе в общей сумме 600 000 рублей. Указанные расходы не связаны с выполнением муниципального задания по «услуге по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий».



Как установлено, по результатам плановой проверки деятельности МБУК «Дворец культуры» меры, направленные на устранение нарушений, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, не принимались. После завершения проверки в 2016 году в Счетную палату ГО Среднеуральск от МБУК «Дворец культуры» поступила информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия в сфере культуры и искусства за 2014–2015 годы. Однако нарушения, выявленные в части нецелевого, неэффективного и неправомерного расходования бюджетных средств, не устранены, мер, направленных на возврат бюджетных средств, не принято, что является грубым нарушением требований бюджетного законодательства.



На судебном заседании директор Дворца культуры Нина Котенева не признала исковые требования, пояснив, что, действительно, денежные средства, предназначенные для проведения концертов, были потрачены на ремонт их кафе.



Любопытна позиция представителя Администрации ГО Среднеуральск, юриста Ольги Колесниковой, которая представила в суд письменный отзыв, в котором указала, что все полученные ДК денежные средства были использованы исключительно в целях проведения мероприятий и для достижения целей, определенных Уставом.