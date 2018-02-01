ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 1 февраля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 1 февраля произошло 3 ДТП с пострадавшими, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, в Екатеринбурге в 11:35 на улице Малышева водитель автомашины «Хендэ-Туссон» на регулируемом перекрестке при повороте направо не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги слева направо на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1964 г. р., пешеход, доставлена в ГКБ № 36, диагноз «перелом плечевой кости, ушиб мягких тканей правого бедра».За 1 февраля выявлено нарушений ПДД:Водителей в нетрезвом состоянии — 24Выезд на полосу встречного движения — 31Непредоставление преимущества пешеходам — 343Нарушения водителями маршрутного транспорта — 44Детские удерживающие устройства — 251Ремни безопасности — 786Информация и фото с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.