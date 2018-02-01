Бывшего депутата на Урале отправили на три года в колонию

09:58 | 2.02.2018

Бывший депутат Кушвинской городской думы 60-летний Александр Камбаратов признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговором суда с него взыскан штраф в размере 200 тысяч рублей.



Как сообщили в СУ Следственного комитета по Свердловской области, следствием и судом установлено, что Александр Камбаратов летом 2017 года предложил местному жителю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. За это он попросил полтора миллиона рублей. В действительности же обвиняемый не собирался исполнять обещание.



Житель Кушвы, с которым Камбаратов вел переговоры, сообщил о финансовом требовании оперативникам регионального УФСБ. При передаче денег, которая проходила под контролем сотрудников силового ведомства, Камбаратова задержали.



Отметим, что Александр Камбаратов в прошлом работал в правоохранительных органах. При этом в городе ходят слухи, что крест на его карьере в МВД поставила пьяная «дуэль». Несмотря на это, в сентябре 2016 года Камбаратов избрался в городскую думу от «Справедливой России», но после возбуждения уголовного дела отказался от мандата.



Напомним, что дочь Камбаратова, Марина, прославилась в результате дорожного конфликта в Екатеринбурге. В декабре 2016 года на YouTube была опубликована запись с видеорегистратора. На ней видно, как возле дома № 75 на улице Шейнкмана две машины не поделили дорогу при выезде из двора. Через некоторое время из машины «Мерседес» вышла женщина, похожая на Камбаратову, которая с применением ненормативной лексики стала требовать от водителя машины с видеорегистратором сдать назад. Кроме того, она угрожала сжечь его машину. При этом ее не смущало присутствие на заднем сиденье ее малолетнего сына. В конце концов автор видео решил не усугублять конфликт и уступил дорогу девушке. Позже Камбаратова публично попросила у него прощения.



Фото: moigorod.online