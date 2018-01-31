Историей с поборами в уральской школе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Режевского района Свердловской области начала проверку по факту поборов с родителей в школе в селе Глинское. Накануне учебное заведение «прославилось» скандальной ситуацией, когда классная руководительница отобрала у девочки грамоту за хорошую учебу на глазах у всего класса за то, что ее родители не сдали 300 рублей на бумагу. Теперь мама девочки вынуждена водить ее к психологу.Сегодня, 1 февраля, школу посетил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин. По его словам, кроме прокуратуры, к вопросу подключился уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.«Директор после поднявшегося скандала уехала сегодня в Екатеринбург. Мы общались с ее заместителем, по совместительству депутатом местной думы, Алексеем Копыловым. Он признал, что нарушения со стороны педагога были, за что та привлечена к дисциплинарной ответственности. Со своей стороны заметил, что это уже второй подобный инцидент в этом классе с начала учебного года», — сообщает Дмитрий Ионин.Народный избранник потребовал от руководства школы решить вопрос с тем, чтобы провинившийся педагог больше не работал с этим классом.«И вообще, не факт, что человеку, позволяющему себе такое обращение с детьми, стоит дальше работать в профессии. Замдиректора обещал вместе с руководством принять решение в ближайшее время и проинформировать меня. Впрочем, учитывая резонанс этой истории, вряд ли у них есть выбор», — заметил парламентарий.Как и обещал, он привез в подарок школе коробку бумаги, из-за которой и завязалась вся эта история, вылившаяся в инцидент с грамотой.«Понимаю, что зачастую учителя поставлены в ситуацию, когда для нужд школы приходится просить деньги у родителей. Ситуация эта неправильная и связана с растущим дисбалансом распределения бюджетных средств в стране. Большая часть денег не остается на местах, а уходит в Москву, откуда обратно, тем более к сельским школам, зачастую просто не доходит», — справедливо отметил Дмитрий Ионин.