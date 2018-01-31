Уральские таможенники подвели итоги работы за 2017 год

Уральская оперативная таможня подвела итоги 2017 года. В прошлом году было возбуждено более 4,6 тысячи дел (рост на 71 %). Это связано с расширением полномочий таможенных органов. Также увеличилось количество выявленных правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием товаров и денежных средств. Нарушители были оштрафованы на общую сумму 1,5 млрд рублей.Так, в мае 2017 года была пресечена попытка контрабанды 87 бриллиантов гражданами России и Индии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить факты незаконного ввоза бриллиантов общим весом более 3,5 тысяч карат.В августе 2017 года три злоумышленника пытались вывезти в Китай 55 килограммов необработанного янтаря общей стоимостью 6 миллионов рублей.Кроме того, в 2017 году были вскрыты каналы поставок наркотических средств из Евросоюза в Россию. Уральские таможенники изъяли более 40 килограммов наркотиков.По словам начальника Уральской оперативной таможни, в 2017 году удалось сохранить высокий уровень раскрываемости преступлений.