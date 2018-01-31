В Качканаре оперативники УЭБиПК закрыли игровой зал

18:24 | 1.02.2018

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области пресекли деятельность подпольного игрового зала в Качканаре. Азартная точка, где сыщики провели контрольную закупку, находилась по соседству с кафе «Кедр».



Как сообщает пресс-служба свердловского полицейского главка, помещение было оборудовано видеокамерами. В зале находился оператор, мужчина 1993 года рождения, и кассир, женщина 1987 года рождения. В ходе проведения рейда изъято 10 электронных терминалов, которые будут отправлены на экспертизу.



Собранные материалы полиция направит в Следственный комитет.