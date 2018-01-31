В Екатеринбурге грабители потребовали выкуп за похищенный смартфон

18:08 | 1.02.2018

В Екатеринбурге двое мужчин были задержаны оперативниками уголовного розыска после того, как сначала похитили телефон у молодого человека, а потом стали требовать за него выкуп. Нападение на 18-летнего юношу произошло ночью 27 января на улице Машиностроителей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, трое мужчин, применив насилие, похитили у гражданина 1999 года рождения смартфон стоимостью 30 000 руб., после чего потребовали выкуп за сотовый телефон в размере той же суммы. При получении денег от потерпевшего сотрудникам ОУР были задержаны ранее судимые неработающие граждане 1988 и 2000 годов рождения.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.



Фото: Amur.net