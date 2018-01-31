Александра Новикова назвали организатором уголовного дела против председателя кооператива «Бухта Квинс»

14:44 | 1.02.2018

Завтра, 2 февраля, на площади Обороны в Екатеринбурге состоится пикет пайщиков в поддержку председателя потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс» Зили Булатовой. В отношении нее 18 января было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению») по факту её деятельности в ПЖСК.



Как сообщает издание «МК-Урал», по словам Зили Булатовой, уголовное дело в отношении нее — заказное.



«Да, дело заказное. Смотрите. Во-первых, целый год Шилиманов (Михаил Шилиманов — бизнес-компаньон Александра Новикова, который начинал строить коттеджный поселок. — Прим.), Новиков и его люди бегали по разным инстанциям, писали на меня заявления, под самым различным соусом, малейший какой-то повод, и они пытались возбудить уголовное дело. Соответственно меня вызывают, проверяют, опрашивают, то есть я была в курсе этого. Процесс один был в Кировском районе, и там я кое-какие документы подавала, они тщательно это всё изучили, нашли для себя дело, побежали к приставам. Шилиманов написал заявление, хотя он там вообще никто у приставов, он ни взыскатель, ни должник, ни пострадавший, вообще никто. Он на меня накатал бумагу, не разбираясь в обстоятельствах дела, по нему начали активную проверку, просто активно давили, и затем 17 января Новиков в «Фейсбуке» пишет, что на меня возбудили уголовное дело, а само дело возбудили на следующий день, 18-го числа, мне постановление вручили 18-го, и я только 18-го числа официально узнала, а Новиков еще до этого знал, он там заплатил деньги, и ему доложили, что они работу выполнили. Вот так», — заявила Зиля Булатова (отметим, что Александр Новиков разместил информацию в «Фейсбуке» как раз 18 января, в день возбуждения УД).



Напомним, что, по мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.



Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда.



«Счет на тот момент был арестован, ну и что? Кооператив собирать наличные имеет право», — отметила в разговоре с корреспондентом «МК-Урал» председатель ПЖСК «Бухта Квинс».