Юрий Афонин: 95 % населения России поддержат национализацию

14:40 | 1.02.2018

В ходе пресс-конференции, организованной в Екатеринбурге 1 февраля в поддержку кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, присутствовавший там же зампред КПРФ Юрий Афонин заявил, что национализацию в России поддержит подавляющее большинство населения.



— 95 % населения поддержит национализацию! Все будет тихо-спокойно, — заявил он.



При этом Грудинин, отвечая на тот же вопрос, отметил, что национализация если и будет проводиться, то с помощью законодательной базы, которую еще нужно будет создать.