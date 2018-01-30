В Свердловскую область возвращаются морозы

21:57 | 31.01.2018

Уже с первых дней февраля на Свердловскую область обрушатся морозы. По данным Уральского гидрометцентра, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.



Днем, к счастью, будет чуть теплее: в предстоящие три дня температура воздуха составит -8...-13 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду. Также возможен небольшой снег.



Фото: get.pxhere.com